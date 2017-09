El celler Lagravera d'Alfarràs celebra una verema popular per elaborar un vi solidari

Inciativa conjunta amb Mas Blanch i Jové mde La Pobla de Cérvoles i Terrer de Pallars de Figuerola d'Orcau

El celler Lagravera d'Alfarràs ha celebrat avui una verema col·laborativa per recollir part dels 400 quilos de raïm que de forma altruista aportaran per a la elaboració d'un vi solidari. Els organitzadors d'aquest projecte convoquen altres dues veremes col·laboratives pels dies 23 de setembre, a Terrer de Pallars, i 7 d’octubre, a Mas Blanch i Jové.

Els cellers Lagravera d’Alfarràs, Mas Blanch i Jové, de la Pobla de Cérvoles, i Terrer de Pallars, de Figuerola d’Orcau, la consultoria de comunicació enogastronòmica Como Pomona, i la distribuïdora de vins Casa Badio impulsen una associació sense ànim de lucre per elaborar un miler d’ampolles d’aquest vi solidari i col·laboratiu.

Les persones que vulguin ser amigues del projecte podran col·laborar comprant una ampolla o, fins i tot, participant en la verema d’alguns dels 400 quilos que aportarà de forma altruista cada celler. El vi, que encara no té nom, es farà amb un cupatge de tres raïms diferents, un per cada celler. Tres varietats diferents de tres subzones diferents de la DO Costers del Segre (Segrià, Garrigues i Pallars).

Les veremes col·laboratives que han convocat els cellers tindran un cost de 20 euros i seran activitats enoturístiques de matí que inclouran visita del celler i les vinyes, tast de vins, esmorzar i participació en la verema. Les persones que vulguin reservar alguna de les ampolles solidàries que s’elaboraran amb el raïm veremat aquell dia podran fer-ho aquest mateix dia.