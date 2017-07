El Dansàneu consolida el model de festival de dansa, música tradicional i patrimoni de Les Valls d’Àneu

El certamen esgota localitats en el 80% dels espectacles i culmina amb la primera Trobada de Gegants Pirinencs

"El Dansàneu ha assolit l’excel·lència gràcies a una programació de qualitat i a un maridatge perfecte amb el territori, tant amb el seu patrimoni cultural com aquest any també amb la seva gastronomia que han aportat els productors de la zona”. Així qualificava ahir el conseller de Cultura, Lluís Puig, la 26a edició del Festival Dansàneu, que ha finalitzat aquest diumenge amb una trobada gegantera i una classe magistral d’acordió a càrrec del cap de cartell d’enguany, el músic basc Kepa Junkera. Puig va assistir ahir a l’últim dels espectacles d’aquest Dansàneu, el doble programa de Kepa Junkera i les seves ‘sorginak’ que va aconseguir penjar el cartell d’entrades exhaurides a l’església de Santa Maria d’Àneu i que va incloure una prèvia amb les danses de l’Esbart Marboleny de Les Preses. En aquest marc, el nou conseller, cofundador ara fa vint-i-sis anys del Dansàneu, expressava la “gran il·lusió” de tornar a les Valls d’Àneu i veure com “el nou model de Festival s’ha consolidat plenament i ha aconseguit arribar a nous públics, des de les padrines als infants, passant pels adolescents”. La directora del Festival, Rut Martínez, es mostra satisfeta de l’èxit assolit, especialment tenint en compte que aquest ha estat el primer any que ha contemplat el pagament d’entrada. “En tres dels cinc espectacles de pagament s’han exhaurit les entrades, i en els altres dos hem arribat al 85% de l’aforament; hem vist com la venda anticipada omplia a dos o tres dies vista més de la meitat dels aforaments”.