Els 'Comuns' donen suport a l’1-O com a mobilització, però no com a referèndum vinculant

Domènech diu que veuen "moltes incògnites" en aquesta convocatòria

La Coordinadora Nacional de Catalunya a Comú, que aglutina a formacions de l’esquerra alternativa catalana, recolza la convocatòria de l’1 d’octubre com una mobilització pel dret a decidir, però no la considera un "referèndum vinculant" sobre la independència de Catalunya.

Després de la reunió de la coordinadora en Terrassa (Barcelona) per debatre la posició dels 'comuns' davant de l’1-0, el diputat d’En Comú Podem Xavier Domènech ha explicat que s’ha decidit donar suport a aquesta convocatòria com a mobilització popular "pel dret a decidir davant la negativa del PP" al diàleg.

No obstant això, preguntat per si els 'comuns' cridaran a participar en l’1-O, Domènech ha assegurat que aquesta és una decisió que encara no ha pres, perquè els comuns veuen "moltes incògnites" respecte a aquesta convocatòria.

D’aquesta forma, la Coordinadora Nacional de Catalunya a Comú ha ratificat la proposta feta per l’executiva, que ha tirat endavant amb 85 vots a favor davant els 29 que ha rebut un altre dels documents a debat, partidari de fer campanya per la participació però de forma crítica.

El tercer dels textos a debat, que advocava per no participar en cap cas en aquesta convocatòria ni donar-li suport ha estat retirat i, per tant, no s’ha sotmès a votació.