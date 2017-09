La Guàrdia Civil deté al número dos de la conselleria d'Economia de la Generalitat

EFE / Redacció Actualitzada 20/09/2017 a les 10:12

Els agents entren al Palau de la Generalitat i diverses conselleries

© Vista del Palau de la Generalitat EFE © Un vehicle de la Guàrdia Civil. EFE



Agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest matí el secretari general del departament d’Economia, Josep Maria Jové Lladó, en l’operatiu contra el referèndum de l’1 d’octubre, suspès pel Tribunal Constitucional. Així ho han confirmat a Efe fonts de la investigació, en el marc d’un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l’1-O, que ha portat també a precintar dependències d’Economia, com el despatx del secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó.



La Guàrdia Civil ha desplegat aquest matí un ampli dispositiu a Barcelona a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l’1-O i ha entrat a la conselleria d’Afers Exteriors, al Palau de la Generalitat; a la seu de Vicepresidència i Economia i a la de Treball i Assumptes Socials.



Al Palau de la Generalitat, els agents haurien entrat en una part de la Casa dels Canonges, residència oficial del president de la Generalitat, ja que allà s’ubica també part de les dependències de la consellería d’Exteriors, que dirigeix Raül Romeva. Cap a les vuit del matí uns 25 agents s’han personat en la seu de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el titular de la qual és Oriol Junqueras, a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l’1-O, segons han indicat a Efe fonts d’aquest departament.



L’operació inclou també l’entrada en diversos organismes dependents de la Generalitat, així com en empreses tecnològiques, com a T-Systems i Indra. Respecte a aquesta última, encara que algun mitjà ha informat de registres a la seu de Gardeny, a Lleida, fonts de la direcció de l’empresa confirmen a SEGRE que, almenys de moment, no es produeix cap actuació de la Guàrdia Civil.



Entre els organismes de l’administració catalana en els quals així mateix s’ha personat la Guàrdia Civil es troben l’Agència Tributària i el Consorci de l’Administració Oberta.