Milers de persones a Lleida contra el Govern central i a favor de l'1-O

vídeo de la manfestació a l'avinguda catalunya

Milers de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a l'avinguda Catalunya i la rambla d'Aragó de Lleida, davant de la delegació del Govern de la Generalitat, per mostrar el seu rebuig a les detencions i els escorcolls realitzats per la Guàrdia Civil en una operació contra el referèndum de l'1-O.La convocatòria ha reunit entre 7.500 i 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, mentre que la Generalitat eleva la xifra fins a les 10.000.Durant la concentració representants d'Òmnium Cultural i l'ANC han llegit un manifest i han cridat a noves mobilitzacions per demà dijous per continuar defensant la voluntat de votar el proper 1 d'octubre. Els Castellers de Lleida han aixecat diverses torres i s'han sentit crits de 'votarem', 'independència', 'democràcia' o 'Àngel Ros dimissió', entre d'altres. Aquesta manifestació se suma a la viscuda a les 14.00 hores a la plaça Paeria , amb més de mil persones, i a les convocades en diversos municipis de la geografia lleidatana, amb centenars de manifestants (Més informació de les concentracions a les comarques de lleidatanes en l'edició de SEGRE d'aquest dijous).La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres quinze organitzadors del referèndum de l’1-O, entre ells una desena d’alts càrrecs de la Generalitat, en una operació que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerat com la "suspensió de facto de l’autonomia" i que la sobirania ha contestat amb mobilitzacions.