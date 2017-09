El Constitucional multa amb 12.000 euros diaris al número 2 d'Economia i a síndics responsables del referèndum

EFE Actualitzada 21/09/2017 a les 16:33

El tribunal aplica per primera vegada la reforma legislativa que li permet imposar sancions per al compliment de sentències

© Concentració dimecres a la Gran Via de Barcelona. Cedida a Segre.com

El Constitucional ha multat amb 12.000 euros diaris al número 2 d’Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, i als síndics electorals encarregats el seguiment de l’1-O, amb la qual cosa ha aplicat per primera vegada la reforma legislativa que li permet imposar sancions a alts càrrecs independentistes.



Les multes són de dos diferents quanties i, així, s’imposen 12.000 euros diaris als cinc membres de la Sindicatura Electoral central, a més de Jové; i es castiga amb 6.000 euros als quinze síndics territorials i també a Montserrat Vidal i Roca, Cap d’Àrea de Processos Electorals de la Generalitat.



Els síndics nomenats pel Parlament i que pretenien actuar com a junta electoral central són Mar Marsal, Marta Alsina, Josep Pagés, Jordi Matas i Tania Verge. Ells van nomenar els quinze territorials.



Les sancions són, en tots els casos, provisionals, en el sentit que busquen imposar el compliment de la sentències del TC i es mantindran diàriament en tant els afectats no les acatin.



La decisió del ple de l’alt tribunal ha estat adoptada per unanimitat després d’un llarg debat que ha acabat per sumar a la decisió majoritària, encara que amb vots diferenciats concurrents, a tres magistrats progressistes. Així, per primera vegada, l’alt tribunal aplica la reforma de la llei orgànica que regula el seu funcionament i que li dota de la possibilitat d’imposar sancions per obligar que es compleixin els seus fallos.



Els magistrats s’havien mostrat fins ara remisos a assumir un paper sancionador previst en aquesta reforma legislativa, que va ser molt qüestionada. En especial els magistrats progressistes Juan Antonio Xiol i Fernando Valdés-Re, que van votar en contra de la reforma quan va ser sotmesa el criteri del TC. L’excepcionalitat de la situació present sembla haver-los portat a modificar la seua postura, encara que per raons jurídiques diferents de les dels seus col·legues.



El Govern de Mariano Rajoy va reaccionar contra les resolucions del Parlament vinculades al referèndum impugnant-les davant del Constitucional, entre elles la resolució de la Cambra catalana que va anomenar als cinc membres de la Sindicatura Electoral central i als de les províncies. El Constitucional va admetre a tràmit aquests recursos i automàticament va suspendre els nomenaments i les lleis de convocatòria i transitorietat. Tanmateix, segons el parer de l’executiu els responsables directes de l’organització del referèndum han continuat actuant com a tals en suport de la convocatòria. I perquè cessin en la seua activitat l’advocat de l’Estat demanava sancions al TC.



En resposta a aquesta petició, i per primera vegada en la seua història, el TC ha decidit imposar una multa als responsables del referèndum amb la intenció que acatin els seus fallos. Abans de fer-ho, el Constitucional ha rebutjat la recusació que els síndics van presentar davant d’ell.