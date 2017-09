La Conselleria d'Economia reprèn l'activitat després de gairebé 24 hores de registre

REDACCIÓ Actualitzada 21/09/2017 a les 10:04

De matinada, els Mossos d’Esquadra han carregat contra diversos manifestants per permetre la sortida d’un primer grup de guàrdies civils

© Els cotxes de la Guàrdia Civil van patir nombrosos desperfectes i van quedar abonyegats, amb les rodes punxades, els vidres trencats i amb nombrosos adhesius. EFE

Els últims agents de la Guàrdia Civil que romanien en dependències de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat han abandonat l’edifici passades les 7.00 hores després de gairebé 24 hores de registre a la conselleria, on aquest matí s’ha reprès l’activitat laboral. Fonts d’aquest departament han informat que, després de la sortida dels últims agents de la Guàrdia Civil, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i la resta de càrrecs i empleats del Departament s’han anat incorporant als seus llocs de treball "amb la màxima normalitat possible, encara que tenint en compte que tenim cinc companys detinguts".



Una comitiva judicial que incloïa uns 25 agents de la Guàrdia Civil va entrar a les vuit del matí d’ahir en aquestes dependències per practicar un registre en relació amb els preparatius del referèndum de l’1-O, convocat pel Govern i suspès pel Tribunal Constitucional.



En aquesta operació van ser detinguts Josep Maria Jové, secretari general de la Consellería d’Economia i número 2 del Departament; Josep Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda; i uns altres tres alts càrrecs i tècnics del departament.



Els membres de la comitiva judicial van quedar bloquejats a l’edifici durant hores després que milers de persones es concentressin davant la seu de la conselleria en protesta per l’operació duta a terme per la Guàrdia Civil i ordenada pel Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona.



De matinada, els Mossos d’Esquadra han carregat contra diversos manifestants per permetre la sortida d’un primer grup de guàrdies civils. Després d’algunes càrregues i empentes, la policia autonòmica ha aconseguit crear un cordó de seguretat en un petit tram de la vorera que hi ha davant de la seu de les dependències de la conselleria i el lateral de la Rambla de Catalunya, on es trobaven aparcats tres vehicles de la Guàrdia Civil. Els tres cotxes van patir nombrosos desperfectes i van quedar abonyegats, amb les rodes punxades, els vidres trencats i amb nombrosos adhesius, i han estat retirats del carrer a primera hora del matí amb l’ús de grues.



Un altre grup de cinc agents va poder sortir passades les tres de la matinada i, després de recórrer un petit tram de Rambla de Catalunya, han pujat a uns vehicles sense logotips policials, en els quals han marxat escortats pels Mossos d’Esquadra.



Els vehicles i agents dels Mossos que custodiaven l’exterior de la conselleria han abandonat també el lloc després de la sortida de tots els agents de la Guàrdia Civil i només romanen als voltants del departament un furgó i quatre agents.



Els serveis de neteja de l’Ajuntament de Barcelona s’han activat a partir de les set del matí i poc després s’ha reobert la circulació en aquest tram de la Rambla de Catalunya.