ERC continua oferint diàleg però avisa que s'està "més a prop" de la DUI

REDACCIÓ Actualitzada 19/10/2017 a les 16:21

Les mesures del 155 que s’acordin dissabte poden "precipitar les decisions", segons el portaveu del partit

© El president Puigdemont, a la seua arribada dijous a la nit al Palau de la Generalitat. EFE

ERC ha assegurat aquest dijous que mantindran l’oferta de diàleg amb el Govern fins "l’últim minut", encara que ha advertit que s’està "més a prop" d’aixecar la suspensió de la declaració unilateral d’independència (DUI), de manera que les mesures del 155 que s’acordin dissabte poden "precipitar les decisions". Així ho ha afirmat, en declaracions als mitjans, el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, després que l’Executiu de Mariano Rajoy hagi anunciat que activa l’article 155 de la Constitució, les mesures de la qual es concretaran dissabte vinent en una reunió extraordinària del Consell de Ministres, després de considerar que el president Carles Puigdemont no ha atès el requeriment del Govern a la seua carta d’avui.



Sabrià ha lamentat que la resposta del Govern a la carta del president de la Generalitat hagi estat "una nova amenaça", la de l’activació del 155, que suposa l’"enèsima agressió a Catalunya i a la seua sobirania", encara que, segons la seua opinió, "fa dies que ja s’està aplicant per la porta del darrere". No obstant això, el dirigent d’ERC ha assegurat que, malgrat aquesta "amenaça" del 155, mantindran fins l’"últim minut" l’oferta de diàleg del Govern a l’Executiu de Rajoy



En aquest context, ha assenyalat que dissabte serà un dia "clau", ja que les mesures del 155 que puguin concretar-se en la reunió del Consell de Ministres "podrien precipitar les decisions" del Govern i dels dos grups independentistes. El portaveu d’ERC no ha revelat quan podria aixecar-se la suspensió de la declaració d’independència del 10 d’octubre ni el seu format, encara que ha advertit que després de l’activació del 155 s’"està més a prop de l’aixecament de la suspensió i no hi haurà més remei que tirar-la endavant".



Preguntat si l’oferta de diàleg caduca dissabte, ha contestat que "quan dissabte -el Govern- posi negre sobre blanc l’amenaça s’aniran tancant més les portes". "A partir de dissabte anirem ajustant el calendari", ha dit sense donar més detalls.