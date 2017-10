JxSí i CUP estudien votar la declaració d'independència al debat de política general

EFE Actualitzada 19/10/2017 a les 18:57

Els dos grups han mantingut una llarga reunió al Parlament

© Una vista del Parlament. Generalitat

Junts pel Sí (JxSí) i la CUP han estudiat aquest dijous la possibilitat que la declaració d’independència de Catalunya sigui aprovada pel Parlament al debat de política general o bé en un ple monogràfic, perquè ambdós tipus permeten proposar una resolució sense alterar l’ordre del dia.



JxSí i la CUP han mantingut aquest matí al Parlament una llarga reunió, d’aproximadament quatre hores encara que amb diverses interrupcions, en el transcurs de la qual han abordat el tipus de ple més "adequat" per procedir al debat i votació de la declaració d’independència.



El debat de política general que se celebra anualment al Parlament després de l’estiu encara no ha estat convocat aquest any, pel que ara mateix es perfila com una possibilitat molt factible per incloure la declaració com una "proposta de resolució" conjunta i única de JxSí i la CUP, han apuntat fonts d’ambdós grups.



Les propostes de resolució són presentades pels grups a la segona jornada del debat de política general, una vegada finalitzada la intervenció inicial del president de la Generalitat i les dels portaveus de tots els grups de la cambra. Aquest mateix procediment té lloc en un ple monogràfic, encara que en aquest cas cal especificar el tema sobre el qual ha de girar el debat i les resolucions dels grups.



Un ple ordinari normal, en canvi, ha de seguir un ordre del dia establert prèviament i aprovat per la Junta de Portaveus, encara que els grups disposen de la possibilitat d’alterar-lo una vegada iniciat si així ho aprova la majoria dels diputats. Aquest tipus de ple té, així mateix, un inconvenient afegit i és que inclou lleis i mocions de matèries molt diverses tramitades pel Govern i els grups, mentre que la CUP es nega a tornar a realitzar "activitat parlamentària de signe autonòmic".



Mentre que els anticapitalistes insisteixen que la declaració sigui aprovada com més aviat millor, al marge del format concret que tingui el ple, JxSí té menys pressa i defensa que tingui lloc en el moment més "oportú", atenent factors com el diàleg i la mediació que el president català, Carles Puigdemont, ha sol·licitat. Uns i d’altres coincideixen, en tot cas, que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part de l’Estat podria accelerar l’aprovació de la declaració d’independència.



Tot això arriba després que el Govern hagi constatat la negativa del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a atendre el requeriment que l'instava a restituir l’ordre constitucional alterat i, en conseqüència, continuarà amb els tràmits previstos a l’article 155 de la Constitució.