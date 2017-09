La Guàrdia Civil escorcolla ‘El Vallenc’ i imputa tres delictes al director

Busquen material per al referèndum

Els agents de la Guàrdia Civil van escorcollar ahir la seu del setmanari El Vallenc a Valls i es van emportar documentació de l’empresa després de més de cinc hores d’inspecció, en què buscaven possible material destinat al referèndum. Després de l’escorcoll, van imputar tres delictes al director, Francesc Fábregas. La Guàrdia Civil es va endur l’ordinador central de l’empresa, documentació i una còpia de tots els correus electrònics del mitjà i del personal del director.En declaracions als mitjans a les portes del local, Fàbregas va criticar l’actuació policial. “No s’han emportat paperetes perquè no n’han trobat”, va explicar Fàbregas, però va afegir que si han d’imprimir-les, ho faran.

Fàbregas es va negar a declarar davant de la Guàrdia Civil després de l’escorcoll a la publicació per possible relació amb material per al referèndum de l’1-O, i va acabar com a investigat per presumpta desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics. Durant l’escorcoll, centenars de persones es van concentrar davant de la redacció d’El Vallenc per mostrar el seu suport.



Junqueras lamenta la falta de llibertat d’expressió i assegura que la democràcia superarà els obstacles

El Col·legi de Periodistes de Catalunya no va tardar a condemnar els fets, i també l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, que va demanar respecte al dret a la privacitat a les redaccions periodístiques, així com a la presumpció d’innocència. El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va lamentar la falta de llibertat d’expressió i va assegurar que “la democràcia farà superar tots els obstacles”. El conseller de Presidència, Jordi Turull, va demanar als ciutadans que imprimeixin “material oficial” del referèndum, disponible en la versió digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ahir van tornar els agents a la impremta Indugraf de Constantí, on també sospiten que s’ha imprès material, i es van emportar diverses bosses.