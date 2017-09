Lleida també va entrar a la història el 10-S del 1977

La manifestació més gran fins a la data va sortir de la plaça del Treball i va recórrer pacíficament Príncep de Viana fins a Ferran

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Com recorda la manifestació de l’Onze de Setembre del 1977?Molt emotiva. Jo tenia 31 anys i estava molt polititzat, ja feia anys que militava al Front Nacional de Catalunya. Aquella va ser la primera Diada en democràcia. Encara no era un dia festiu, però va caure en diumenge, de manera que es va poder mobilitzar moltíssima gent. Encara no estàvem desencisats, es respirava una certa eufòria. Tots érem conscients de viure un dia històric.La Diputació era la seu de la Generalitat republicana, d’aquí ve el caràcter simbòlic durant el franquismeAra venen estelades fins i tot en els xinesos. I llavors?Ui!,