“A Catalunya, la gran majoria dels electes no tenim por”

Actualitzada 11/09/2017 a les 12:48

© Representants de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. ACM

El president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, Miquel Buch, ha assegurat que a Catalunya la gran majoria d’electes no tenen por i estan disposats a fer qualsevol pas perquè els ciutadans puguin exercir el seu dret a vot. “Si hi ha algun alcalde o alcaldessa que té por, que cedeixi l’alcaldia a un altre regidor, que sí que ho voldrà fer”.



El president de l’ACM ha fet aquestes declaracions en el marc de l’ofrena floral al Monument de Rafael Casanova a Barcelona, on ha assegurat també que ja hi ha més de 800 ajuntaments que han donat la cara i han signat decrets de suport al Referèndum. “Vull enviar un missatge als alcaldes i alcaldesses que no han fet el pas, que el facin. No posar les urnes o cedir espais, no serà un simple error, serà una fatalitat. Serà recordat com l’alcalde o alcaldessa que el dia de la veritat va fer costat als que persegueixen la democràcia.”



Finalment, Miquel Buch ha manifestat que, en nom dels ajuntaments de Catalunya, desitja que sigui una Diada per la democràcia i la reivindicació dels nostres drets. “Reclamem el nostre dret a la llibertat, democràcia i a poder votar el proper 1 d’octubre”.



Com cada any, l’ACM ha fet l’ofrena floral conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya.