Diada participativa i reivindicativa a Tàrrega

Segre Tàrrega Actualitzada 11/09/2017 a les 12:58

Amb la participació d’una trentena d’entitats i partits polítics

© Un moment de l'acte de la Diada a Tàrrega Segre Tàrrega

Més de 25 entitats i partits polítics van participar aquest dilluns al matí en l’acte institucional de l’ajuntament de Tàrrega per commemorar la Diada. Com és habitual, les ofrenes flores es van fer al monument dedicat als Màrtis del 1714, a la plaça de Rafael Casanova.



La cita va comptar amb nombrosos discursos a favor de la sobirania i del sí al referèndum del pròxim 1 d’octubre. També hi va haver algun moment de tensió quan l’edil del PSC, Silveri Caro, va assegurar que “l'encaix de Catalunya dins d’Espanya té solució però aquest ambient de confrontació no ens porta res i el procés ho tapa tot, hem de reprendre el camí del pacte”.

Des del públic es van poder escoltar crits com ‘fora’ i ‘independència’.



Per la seua part, el coordinador de Tàrrega per la Independència (l’assemblea local de l’ANC), Salvador Bori, va demanar "respectar a les minories i no esbroncar-les”. També va animar els assistents a anar a votar el pròxim 1 d’octubre “per demostrar el poble que som”.



L’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, va mostrar el suport de l’ajuntament al procés independentista i va reclamar “el nostre dret a decidir i a expressar-nos democràticament”.