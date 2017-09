El Barça, sobre la independència: "Jugarem on juguin Espanyol i Girona"

EFE Actualitzada 11/09/2017 a les 13:06

© L'ofrena floral del FC Barcelona en motiu de la Diada. EFE

El vicepresident de l’Àrea de Relacions Internacionals i Institucionals del FC Barcelona, Carles Vilarrubí, ha evitat posicionar-se clarament sobre una hipotètica independència de Catalunya i s’ha limitat a suggerir que el club blaugrana "jugarà on juguin Espanyol i Girona".



El Barça ha participat aquest dilluns en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona, amb motiu de la Diada de Catalunya, amb una àmplia delegació amb el president del club, Josep Maria Bartomeu, i el centrecampista blaugrana Sergi Roberto al capdavant.



Els han acompanyat un grup de nens de les categories inferiors del club; la capitana i porter del Barça de futbol femení Laura Ràfols i el seu entrenador, Fran Sánchez; l’entrenador del Barcelona de bàsquet, Sito Alonso, i el jugador Pau Ribas; l’entrenador de la secció de futbol sala Andreu Plaza i el capità Paco Sedano; o el capità de la secció d’hoquei patins Aitor Egurrola, entre d’altres.



També el secretari tècnic del futbol formatiu Jordi Roura i els vicepresidents Jordi Cardoner i Carles Vilarrubí i els directius Jordi Moix, Josep Ramon Vidal-Avarca, Oriol Tomás i Xavier Vilajoana.



En declaracions posteriors als mitjans, en ser preguntat sobre si el Barça continuaria jugant a la Lliga espanyola en cas d’una hipotètica independència de Catalunya, Vilarrubí ha evitat posicionar-se: "No entenc per què només ens pregunten a nosaltres i no a la resta d’equips catalans". "En qualsevol cas, no sóc vident polític i el Barça no és un actor de la situació política a Catalunya. Per tant, la nostra preocupació no és aquesta, la de fer vidència, sinó el partit amb la Juventus i guanyar demà", ha afirmat.



El vicepresident blaugrana ha dit que la seua preocupació no és ara l’eventual independència de Catalunya, sinó que el seu "temor és complir o no l’objectiu esportiu que s’ha marcat un club de la magnitud del Barça". "Estic segur que hi haurà derbis i el Barça jugarà allà on juguin Espanyol i Girona. Preguntin a l’Espanyol on jugarà!", ha assenyalat en relació amb el principal rival català del FC Barcelona.



I sobre quina és la posició del club sobre el referèndum convocat el pròxim 1 d’octubre per la Generalitat, Villarrubí ha recordat que "el club en tots aquests anys ja s’ha expressat sobre aquest tema i s’ha posicionat", en al·lusió a la defensa del dret a decidir de Catalunya. "L’1-O és una qüestió individual dels catalans, no afecta directament com a actor al FC Barcelona".