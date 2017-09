El PP diu que els independentistes tindran una resposta contundent

Maroto assegura que “les lleis seran respectades i complertes” || El dirigent dels populars afirma que la Generalitat “coacciona ciutadans i alcaldes”

El vicesecretari de Política Social i Sectorial del Partit Popular, Javier Maroto, va assegurar ahir a Pamplona que el procés independentista “tindrà una resposta contundent per part de l’Estat de Dret i del Govern d’Espanya”. “Ells, a diferència de l’Estat de Dret, corren molt, entrepussen, van fent voltes aprovant coses a la babalà”, però el Govern central “té un procediment que s’activa en cada cosa al seu moment però que dóna garanties”, va afirmar.

“Les lleis seran respectades i per descomptat complertes”, va reafirmar. Va subratllar que el PP i el president Mariano Rajoy “porten el tema amb contundència però també amb seguretat” perquè “els catalans independentistes tenen après molt bé que perquè ells puguin existir ha d’existir el victimisme”, va subratllar. “Amb el que han fet al Parlament de Catalunya no només els ha caigut la careta, sinó que s’ha vist què hi ha al darrere, que és sectarisme i falta de cultura democràtica”, va afirmar. “Liquidar una llei per força sense cap tipus de procediment és carregar-se el principi de legalitat”, va agregar.

Així mateix, va censurar que “es posi els Mossos d’Esquadra en la tessitura d’haver d’elegir entre desobeir la Fiscalia o obeir la Generalitat” i “diu als ciutadans que anar a les meses l’1-O no és voluntari, és obligatori, i hi ha multes”. “És coacció a ciutadans i alcaldes”, va indicar, i va mostrar el “respecte i el suport” del PP als alcaldes que “volen complir la llei”. “I la resposta que reben és una invitació als independentistes que surtin al carrer i els coaccionin”, va censurar. “Coaccionar alcaldes en democràcia no té nom”, va dir.

Segons Maroto, el de la Generalitat és un “govern que no respecta res, que arrasa per damunt de tot, amb els drets de qualsevol, liquidant el seu propi Estatut”, i alhora va recordar que per poder canviar l’Estatut “fan falta dos terços del Parlament”.

Finalment, va declarar que “des d’Europa i la resta del món” es pregunten “com poden demanar respecte a una suposada república independent de Catalunya si són incapaços de respectar-se a ells mateixos i les normes que ells mateixos han aprovat”.