El Govern central veu la Diada menys nombrosa perquè els catalans "no volen ser una coartada"

EFE Actualitzada 11/09/2017 a les 20:07

© El president de la Generalitat, Mariano Rajoy. EFE

El Govern considera que la Diada ha estat la Diada "menys nombrosa dels últims anys" perquè la majoria dels catalans no ha volgut participar en la coartada d’un procés il·legal i liderat pel sector més radical de la política. Fonts de l’Executiu han indicat a Efe que, "sense entrar en una guerra de xifres", les imatges que deixa la manifestació de la Diada a Barcelona demostren que ha estat "la menys nombrosa dels últims anys".



El Govern posa èmfasi que on la societat catalana està representada "de veritat i legítimament" és al Parlament de Catalunya i no al carrer". "El que vam veure la setmana passada és que la majoria dels independentistes ha silenciat a mig Catalunya i trepitjat els seus drets de representació política", han afegit les fonts, en al·lusió al ple del Parlament que va aprovar les lleis del Referèndum i de Transitorietat.



La manifestació independentista convocada amb motiu de la Diada de l’11 de setembre al centre de Barcelona, encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha completat el seu recorregut entre crits a favor del referèndum convocat per a l’1 d’octubre.