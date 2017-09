El Govern està convençut que la Diada “encara serà més cívica” que altres anys

REDACCIÓ Actualitzada 11/09/2017 a les 13:38

Turull ha insistit que “la determinació de la Generalitat és absoluta”

© L'ofrena del Govern al monument a Rafael Casanova de Barcelona Generalitat de Catalunya

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha demanat que “tothom celebri la Diada com cregui que l’ha de celebrar però sobretot que sigui igual que sempre amb civisme, amb alegria, amb respecte”. El portaveu del Govern s’ha mostrat segur que “aquest any encara serà més cívica” perquè “la gent és molt conscient d’això, no ho espatllarem ara a quatre dies d’una data tan important com l’1 d’octubre”. Turull ho ha dit, aquest matí, en declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena del Govern al monument a Rafael Casanova de Barcelona.



El portaveu del Govern ha mostrat el seu orgull per les manifestacions de la Diada d’altres anys i ha afirmat “s’han fet manifestacions en quantitat, com no s’ha vist a Europa amb anys, anys i anys, i en qualitat en el sentit que ni un sol vidre trencat ni un paper a terra”. “



Jordi Turull ha afegit que “ara és de la gent de qui depèn l’èxit o no de l’1 d’octubre”.