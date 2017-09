JxSí: "No podran empresonar un milió de persones, això seria una dictadura"

11/09/2017



El president del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Corominas, ha assegurat aquest dilluns que el Govern i les forces independentistes no faran "ni un pas enrere" l’1-O i ha advertit l’Estat que "no podrà empresonar un milió de persones", perquè això el convertiria en "una dictadura".



En declaracions des de la fila zero d’autoritats que assisteixen a la manifestació independentista a Barcelona, Corominas ha dit que el "compromís clar" dels partits independentistes és "no fer ni un pas enrere" en el referèndum convocat pel Govern per a l’1 d’octubre i suspès pel Tribunal Constitucional (TC).



Segons Corominas, el Govern de l’Estat "no podrà empresonar un milió de persones i de voluntaris", perquè, "si ho fa, serà una dictadura", per la qual cosa li ha demanat que "deixi enrere els tics antidemocràtics i accepti la votació de l’1-O". Per la seua part, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha assegurat que la manifestació d’avui "és l’avantsala del que serà l’1-O, una gran votació ciutadana," que no s’aturarà"per les amenaces de l’Estat o el TC". "Que l’Estat tingui clar que no ens aturarem", ha assegurat.