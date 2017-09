Puigdemont: “Les urnes uneixen, no divideixen”

Assegura que està tot a punt per votar amb garanties l’1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir durant el missatge institucional amb motiu de la Festa Nacional de Catalunya, que “les urnes són per a tothom, per a aquells que volen una Catalunya independent i per als que legítimament volen continuar formant part d’Espanya”. “Les urnes uneixen, no divideixen, perquè a les urnes hi cap tothom. El que divideix, el que degrada la democràcia, és no votar”, va apuntar.

El cap de l’Executiu va insistir que el referèndum de l’1 d’octubre es farà “amb totes les garanties” i va afirmar que el Govern “ja ho té tot a punt perquè els catalans i les catalanes puguin anar a votar com han fet sempre, amb plena normalitat”. El president va insistir en el compromís del Govern amb la celebració del referèndum i va assenyalar que “complim el que havíem promès i això dignifica la política i enforteix la democràcia”. Durant el missatge institucional, que aquest any va fer des del Pati de Carruatges del Palau de la Generalitat, Carles Puigdemont va destacar que la Diada d’enguany “arriba a poques setmanes del referèndum que ens ha de permetre decidir lliurement el nostre futur”. “És un referèndum legal”, va subratllar, perquè es farà “d’acord amb les lleis que ha aprovat el Parlament, seu de la sobirania popular”.

En aquesta mateixa línia, el president de Catalunya es va referir a la judicialització de la política i va remarcar que “només el Parlament pot inhabilitar el Govern que presideixo”. “No hi ha cap altra instància judicial o política que pugui fer-ho”, va afegir. També va recordar que “hauríem volgut un referèndum pactat amb l’Estat”, com el d’Escòcia, però va lamentar que el Govern espanyol “ha rebutjat totes les ofertes de pacte que li hem fet arribar”. “Ni tan sols no ha volgut parlar”, va dir.

Puigdemont va tenir un “sentit record” per a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Uns fets, va dir, “que ens han marcat com a país i que no oblidarem mai, perquè el dolor infligit a les víctimes, algunes encara hospitalitzades, no s’esborra”. Va destacar la “magnífica reacció de la societat catalana, des dels primers minuts de la tragèdia”.

Va remarcar que “la localització i la ràpida desarticulació del comando terrorista va ser possible gràcies a l’excel·lent treball dels Mossos, però també a la col·laboració de la gent”. Va tancar el seu missatge assenyalant que aquesta “no és una Diada qualsevol, és una Diada molt important”. “És un dia per expressar la nostra voluntat, recordant el passat, d’on venim, però també per projectar-nos cap al futur. Un futur que tenim a les nostres mans i que democràticament decidirem aviat”, va concloure.