Puigdemont, obert "fins l'últim minut" a negociar amb Rajoy l'1-O

EFE Actualitzada 11/09/2017 a les 20:16

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la manifestació sobiranista de Barcelona. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dilluns que seguirà obert a negociar "fins l’últim minut" els termes del referèndum convocat per a l’1 d’octubre amb el Govern de Mariano Rajoy. Al terme de la manifestació independentista celebrada aquesta tarda al centre de Barcelona, Puigdemont ha destacat que els partidaris de la independència han tornat a sortir "de forma massiva" i "pacífica" al carrer. I això, ha subratllat, "malgrat tots els auguris d’aquells que volien que punxéssim en el compromís insubornable del tarannà amb què els catalans hem decidit encarar aquesta situació, de manera absolutament pacífica i democràtica." "Què més hem de fer perquè s’entengui bé que el poble de Catalunya vol votar, de forma absolutament acordada amb qui faci falta?", s’ha preguntat el president català, que ha convidat a Rajoy a "reflexionar" sobre el que "ha passat avui a Catalunya", on "els carrers -ha dit- s’han comportat com sempre, amb convivència, pau i alegria", amb "la normalitat més absoluta".



Segons Puigdemont, "fins l’últim minut hi ha temps per al diàleg, de manera que, si el Govern espanyol vol asseure’s a negociar i a parlar de quina manera els catalans podem votar, podem parlar de tot". Tanmateix, ha dit, "em temo que això no serà possible", convençut que "és molt difícil que puguin canviar en la seua lògica de pensament únic".



Per a Puigdemont, aquí hi ha un "conflicte polític al qual li ha faltat molta política per part de l’Estat espanyol i li ha sobrat massa justícia, massa policia, massa clavegueres".