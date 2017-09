Ros acusa la Generalitat de voler responsabilitzar els ajuntaments del referèndum per poder culpar-los si fracassa

El pregó oficial de la Diada aposta pel diàleg i ressalta el valor de l’educació

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha reiterat avui que ha informat per carta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que la Paeria no podrà atendre la seua petició de cessió de locals per a l’1-O, en desaconsellar-ho l’informe jurídic del secretari municipal. L’alcalde ha assegurat que "la Generalitat i els promotors del referèndum intenten municipalitzar-lo, quan no som els alcaldes els que deixem o no votar, sinó que són el Govern i les instàncies judicials els qui prenen les decisions". Aquesta actitud obeeix, segons el criteri de l’alcalde, a que "busquen a qui imputar l’eventual fracàs de la seua estratègia", que ha considerat és inadequada.

Ros ha presidit aquest matí l’acte oficial d’ofrena floral per l’Onze de Setembre on ha insistit en la necessitat de apostar pel diàleg per resoldre l’actual "crisi institucional" entre Catalunya i la resta d’Espanya. "Més que mai és temps de diàleg, de pacte i, sobretot de Política, en majúscules. Caldran renúncies i concessions de totes les parts per a, sense sortir de l’Estat de dret, poder aconseguir una solució a aquesta greu crisi", ha afirmat.

El pregó ha anat a càrrec del degà de la facultat de Ciències de l’Educació de la UdL, Carles Alsinet, que ha ressaltat la importància de apostar per l’educació. "En un moment d’incerteses i dubtes cal recuperar l’educació com a eina clau per al diàleg i la cohesió", ha assenyalat.