© Una prova de força

Els independentistes volen que la manifestació de la Diada serveixi com a demostració que el referèndum és imparable || El Govern central reitera que no permetrà celebrar l’1-O

La manifestació convocada avui per les entitats sobiranistes a Barcelona és vista pels organitzadors i els partits independentistes com una prova per demostrar al Govern central que no podrà parar el referèndum convocat per a l’1 d’octubre, quan falten només quatre dies per a la data fixada per a l’inici de la campanya.

La mare de totes les Diades sobiranistes. O la Diada definitiva, per bé o per mal des de la perspectiva dels independentistes. Perquè la manifestació convocada avui a Barcelona arriba quan ja s’ha posat en marxa el xoc de trens entre la Generalitat i l’Estat, després que el Parlament aprovés dimecres la llei del Referèndum –ja suspesa pel Tribunal Constitucional– i divendres a la matinada la llei de Transitorietat, també recorreguda pel Govern central davant del TC i que tindrà la mateixa sort que l’anterior.

I pel que sembla aquests dies, cap de les dos màquines està disposada a aturar-se abans que es materialitzi la col·lisió. Ben al contrari. El Govern de la Generalitat, els partits que han aprovat aquestes lleis al Parlament i els alcaldes que donen suport a l’1-0 han deixat clar que arribaran fins al final perquè aquest dia hi hagi urnes a Catalunya, que en cap cas obeiran el que digui el Constitucional i que també faran cas omís a les disposicions judicials derivades de les querelles presentades per la Fiscalia General de l’Estat. Per la seua banda, el president del Govern central, Mariano Rajoy, insisteix que no hi haurà referèndum, missatge que ahir va reiterar el PP (vegeu la pàgina 7).



L’organització va informar ahir que els inscrits eren al matí ja eren gairebé 400.000

La manifestació, que se celebra de nou a Barcelona, té com a lema “La Diada del Sí”, i els organitzadors, l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium, la presenten com “la mobilització més transcendent de la història del país”. L’objectiu és omplir el passeig de Gràcia i la rambla d’Aragó per formar un immens símbol més (+) que representi gràficament “les oportunitats del nou Estat en forma de república que ens espera a les paperetes del referèndum”. Igual que totes les que s’han celebrat des del 2012, aquesta mobilització tornarà a ser multitudinària. Ahir, els organitzadors van assegurar que ja hi havia gairebé 400.000 inscrits, més que l’any passat.

Com ja és tradició, l’acte començarà a les 17.14 hores, quan des dels extrems de la creu humana començaran a desplegar-se lones gegants amb un enorme sí cap al punt central. Posteriorment, serà el torn dels parlaments, l’homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils i la festa final.

Més de 150 autocars sortiran des de Lleida



La participació de lleidatans en la manifestació també serà massiva. L’ANC preveu noliejar més de 150 autocars amb unes 8.000 persones, a les quals s’ha d’afegir totes les que hi aniran en vehicles particulars o amb tren. Com és habitual, els veïns de cada comarca tenen assignats determinats trams de la marea humana. Els de Lleida estan agrupats entre el 401 i el 406 al carrer Aragó. Els del Solsonès són al 103, a Gràcia.