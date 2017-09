La flama de la Diada recorre totes les comarques de Lleida

Actualitzada 12/09/2017 a les 08:49

Desenes de pobles i ciutats se sumen a la celebració nacional

© Diada a Tàrrega / SEGRE TÀRREGA Segre Tàrrega

Pobles i comarques es van sumar ahir als actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya, amb ofrenes, glosses i concentracions organitzades durant el matí a bona part de Ponent i el Pirineu. En la majoria de les capitals de comarca, no van faltar les proclames catalanistes, que van donar continuïtat a la nit de torxes de diumenge per escalfar la jornada d’ahir. A Mollerussa, els actes es van concentrar al parc municipal, on unes cinquanta entitats van fer una ofrena floral al Monument de la Senyera. El periodista Carles Porta va ser l’encarregat de llegir la glossa i va remarcar que “nosaltres, la gent normal i corrent, som els que tenim l’oportunitat de decidir si volem viure drets o de genolls” i “ho farem pacíficament, utilitzant les nostres armes, que són les urnes”.



Tàrrega, més de vint-i-cinc entitats socials i partits polítics van participar en l’acte institucional de l’ajuntament per commemorar la Diada. Les ofrenes florals es van fer al monument dedicat als màrtirs del 1714 que hi ha a la plaça de Rafael Casanova. Hi va haver discursos polítics, entre d’altres, els de l’alcaldessa, Rosa Maria Perelló, i el portaveu del PSC, Silveri Caro, en sentit contrari.



A Cervera, l’alcalde, Ramon Royes, va demanar afrontar l’1-O “sense por i amb ganes de lluitar per la nostra identitat”. En municipis com ara Ivars d’Urgell, els actes de la Diada van reunir totes les associacions locals, que van portar un ram de flors al monòlit erigit als herois de l’Onze de Setembre. A Cubells, hi va haver també una concentració a l’esplanada dels Pins, es va hissar una senyera i els actes van acabar amb un dinar popular. Alpicat es va unir a la festa i va celebrar la ja tradicional trobada de la Catxipanda. Finalment, Bellpuig, Linyola, Puigverd de Lleida, el Poal, Golmés i desenes de municipis més van sortir al carrer per celebrar la jornada nacional de Catalunya.