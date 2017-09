Més de 500 persones exigeixen poder votar per la independència a Lleida

Anna Gabriel reclama a Ros que obri locals municipals perquè qui vulgui pugui fer-ho || La CUP aposta per la “mobilització permanent” als carrers

Més de cinc-centes persones van participar ahir en la tradicional manifestació que l’esquerra independentista convoca amb motiu de la Diada al centre de Lleida i que aquest any va estar molt marcada per la proximitat del referèndum de l’1-O. “Lleida votarà sí o sí” va ser una de les consignes més corejades en la marxa que va sortir de la plaça Paeria i va recórrer l’Eix fins a acabar a Blondel. “La manifestació de Lleida pren una especial significació aquest any. Hem vist fa uns dies com la plaça Paeria s’omplia per demanar a l’ajuntament que obri col·legis i posi urnes. No demanem a Àngel Ros que obligui els veïns de Lleida a anar a votar, sinó que ha de permetre que aquells que ho vulguin puguin votar l’1 d’octubre. No pot confondre la seua posició partidista i particular amb els drets de la gent. Hi insistirem tant com faci falta”, va afirmar la diputada de la CUP Anna Gabriel, que hi va participar al costat de la també diputada Mireia Vehí. Gabriel va reivindicar que segueixi la “pressió cap a la Paeria per aconseguir que canviï de postura” i cedeixi locals, però va afegir que, si no és així, “es trobaran alternatives”.

En l’acte polític posterior a la marxa, es va fer una “crida a la “mobilització permanent” i la desobediència per aconseguir que el referèndum sigui un èxit, perquè “la repressió de l’Estat no podrà fer res davant un poble unit i combatiu”. Els manifestants van clamar per la independència de tots els “Països Catalans” i per un nou model polític socialista i feminista.