Ros: “Volen municipalitzar l'1-O”

Afirma que és una estratègia per buscar culpables si és un fracàs i reitera que no cedirà locals de la Paeria || Aposta pel diàleg i el pacte amb l’Estat per resoldre la “crisi institucional”

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va reiterar ahir que va informar per carta el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que la Paeria no podrà atendre la petició de cessió de locals per a l’1-O, al desaconsellar-ho l’informe jurídic del secretari municipal. L’alcalde va assegurar que “la Generalitat i els promotors del referèndum intenten municipalitzar-lo, quan no som els alcaldes els que deixem o no votar, sinó que són el Govern i les instàncies judicials els que prenen les decisions”. Aquesta actitud obeeix, segons el criteri de l’alcalde, al fet que “busquen a qui imputar l’eventual fracàs de la seua estratègia”, que va considerar inadequada. Ros va presidir ahir l’acte oficial d’ofrena floral amb motiu de l’Onze de Setembre, en què va insistir en la necessitat d’apostar pel diàleg per resoldre l’actual “crisi institucional” entre Catalunya i la resta d’Espanya. “Més que mai, és temps de diàleg, de pacte i, sobretot, de Política, en majúscules. Seran necessàries renúncies i concessions de totes les parts per, sense sortir de l’Estat de dret, poder aconseguir una solució a aquesta greu crisi”, va afirmar, i va recordar que “els grans salts qualitatius en l’autogovern s’han aconseguit després de processos sempre complexos de negociació amb l’Estat”.

La Seu Vella va tornar a ser ahir l’escenari de les ofrenes florals que diferents entitats i partits polítics fan amb motiu de la Diada. L’acte oficial, en el qual Ros va agrair el treball de les forces de seguretat durant els atemptats de Barcelona i Cambrils, va comptar amb la participació de l’Esbart Sicorís i la coral Estel del Cercle de Belles Arts. Mentrestant, diversos partits i entitats, com el PDeCAT, ERC i la Crida, que va criticar l’escàs espai disponible, van mantenir les ofrenes florals al vestíbul de l’antic convent del Roser, en memòria del 1707. El personal de l’acabat d’estrenar parador de turisme va tancar la porta principal per evitar qualsevol conflicte.