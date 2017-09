ANC i Òmnium demanen mobilitzar-se de forma "tranquil·la" però "ferma i contundent"

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han fet una crida a mobilitzar-se de forma "tranquil·la", però també "ferma" i "contundent", perquè ha arribat el moment de la "resistència pacífica", i han convocat concentracions a tots els municipis per a diumenge vinent. En concret, les dos entitats han convocat als catalans a manifestar-se aquesta tarda a la confluència del carrer gran Via amb Rambla Catalunya a Barcelona, als voltants de la consellería d’Economia, així com a una mobilització a les places de tots els municipis catalans diumenge vinent, 24, a les onze del matí, a més d’altres activitats lúdiques. A Lleida, ciutat la manifestació aquest dimecres s'ha convocat a l'avinguda Catalunya.



Aquestes són algunes de les accions que emprendran les dos entitats sobiranistes en els propers dies, en col·laboració amb partits, sindicats i entitats socials de diferent índole, segons han explicat en un acte celebrat a la plaça Sant Jaume el president de l’ANC, Jordi Sánchez, i el d’Òmnium, Jordi Cuixart, que han comparegut acompanyats d’agents polítics i socials.



En el cas de la concentració de diumenge a Barcelona, les entitats han precisat que s’estudiarà el lloc de la mobilització, ja que aquell dia coincideix amb la celebració de les Festes de la Mercè a la capital catalana. Sánchez i Cuixart han cridat així tots a secundar les diferents mobilitzacions que s’organitzaran en els propers dies, començant avui en Gran Via amb Rambla Catalunya, i fer-ho de forma "pacífica" i "serena", però també "ferma" i "contundent", perquè ha arribat el moment de "sortir al carrer" i de la "resistència pacífica" en defensa de la democràcia i de les institucions catalanes.



Per això, les dos entitats sobiranistes han demanat als catalans que no caiguin en la "provocació", després de la "suspensió de l’autonomia" de Catalunya i de l’"assalt" a les consellerías de la Generalitat.



Cuixart ha assenyalat que l’Estat "obsessionat" i "demofòbic" no acabarà amb la voluntat del poble de Catalunya, mentre que Sánchez ha denunciat que les imatges que avui s’han viscut a Barcelona formen part de l’"arxiu de la història": "Res no serà igual a partir d’ara", han advertit. Durant l’acte, han intervingut diferents entitats, com el secretari general d’UGT a Catalunya, Camil Ros, que ha avisat que "ni els jutjats ni el Senat no podran evitar que els catalans exerceixin el seu dret a decidir", i ha cridat a defensar les institucions catalanes.



Per la seua part, el secretari general de CCOO, Javier Pachecho, ha considerat que el Govern del PP "s’ha inhabilitat per ser una solució en el conflicte" català.