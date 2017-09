Centenars de lleidatans se solidaritzen amb els seus alcaldes després de ser citats

Centenars de veïns van sortir ahir al carrer en una desena de municipis per mostrar el seu suport als alcaldes citats a declarar per la fiscalia. En diversos casos van assegurar acudir a la concentració al marge de la política, però sí per mostrar la seua oposició davant de la imputació dels edils. La fiscalia general de l’Estat va ordenar la setmana passada a les quatre fiscalies provincials catalanes que citessin a declarar més de 700 alcaldes catalans (uns 200 de Lleida) que havien mostrat la seua disponibilitat per col·laborar amb el referèndum de l’1 d’octubre. En l’escrit, el fiscal general, José Manuel Maza, va advertir que podien cometre delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics (penat, aquest últim, amb fins a vuit anys, si bé després ha desaparegut dels escrits de citació).



CAMPANYA

Partits i entitats sobiranistes continuen la campanya i Mas reuneix a Mollerussa 800 persones





Les concentracions es van succeir en places de Mollerussa (l’alcalde del qual, Marc Solsona, va declarar ahir a Barcelona), el Palau d’Anglesola, Fondarella (el seu alcalde, també president de la Diputació, Joan Reñé, declara avui a Lleida), Bellvís i Golmés, entre altres. En paral·lel, partits i entitats sobiranistes van seguir ahir els actes de campanya també a les comarques de Ponent. A Mollerussa, el Teatre L’Amistat va acollir un acte del PDeCAT al qual van assistir Artur Mas, el president del partit a Lleida, Joan Reñé, i l’alcalde, Marc Solsona. El teatre va omplir tot el seu aforament, d’aproximadament 800 persones. A Cervera, més de 300 persones entre entitats i edils de la Segarra es van convocar al monument dedicat al naixement de la Generalitat per donar suport als 21 alcaldes de la comarca, tots favorables al referèndum, que van plantar una olivera. En l’acte va participar el president comarcal de l’ANC, Juli Lago, l’alcalde de Cervera, Ramon Royes, i el president comarcal, Xavier Casoliva. Royes va destacar que, “com a poble, és el moment més important de les nostres vides”.





Fondarella. Centenars de veïns van donar suport a l'alcalde, Joan Reñé, que declara avui a Lleida. Edgar Aldana.







Mollerussa. Fins a 500 persones es van concentrar davant de l’ajuntament en defensa del seu alcalde. Joan Gómez





La Seu. Els alcaldes del Pont i Oliana es fonen en una abraçada. Cynthia Sans.





Mollerussa. El Teatre de L’Amistat va acollir un acte amb Artur Mas.





Cervera. Més de 300 persones van recolzar els 21 alcaldes de la Segarra. Xavier Santesmasses





El Palau. Unes 200 persones van assistir a l’acte de suport a l’alcaldessa. Edgar Aldana





Golmés. L’alcalde, Jordi Calvís, va rebre l’afecte dels veïns.





Bellvís. Grans i petits es van concentrar defensa del seu primer edil. Edgar Aldana