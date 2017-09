Convoquen concentracions davant de les conselleries escorcollades

Actualitzada 20/09/2017 a les 09:58

L’ANC demana una “actitud no violenta” en les manifestacions

© Concentració a la Gran Via de Barcelona. Cedida a Segre.com © Concentració a la Gran Via de Barcelona. Foto cedida a Segre.com © Concentració a la Gran Via de Barcelona. Foto cedida a Segre.com





Les entitats independentistes ANC i Òmnium han fet una crida a través de Twitter perquè els ciutadans acudeixin a les portes dels departaments on la Guàrdia Civil ha entrat aquest dimecres al matí. Jordi Sánchez, president de l’ANC, ha piulat que “ha arribat el moment” i ha animat a “resistir pacíficament”. “Sortim a defensar des de la no-violència les nostres institucions. Actitud no violenta de defensa de les institucions”, ha dit a la xarxa.



El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha publicat que l’Estat està “assaltant les institucions pròpies i arribarà fins on els hi deixem”. “Viure en democràcia a Catalunya és a les nostres mans. Tothom a Rambla Catalunya amb Gran Via. La democràcia es defensa al carrer”, ha piulat.



A la crida s’hi ha sumat la CUP, que ha demanat “concentracions urgents” i “mobilitzacions”. “Mambo”, acaba dient el tuit de la CUP.