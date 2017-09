Els rectors catalans condemnen la coerció de la llibertat d'expressió

Signen una declaració conjunta

Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida (UdL)

Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Sergi Bonet, rector de la Universitat de Girona (UdG)

Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPF)

Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Joan Anton Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Reunió aquest dijous a Barcelona

Els rectors de les universitats catalanes han signat una declaració conjunta en què condemnen la coerció de la llibertat d’expresió:"Els sota-signants, rectors i rectora d'universitats públiques catalanes, davant de la situació que viu Catalunya, condemnen els episodis coercitius de la llibertat d'expressió que s'estan produint en els darrers dies.Reivindiquem el diàleg com l'única via possible per l’enteniment en democràcia des del convenciment que la llibertat d’expressió i el respecte a l'altre i a les lleis són pilars essencials i irrenunciables de la democràcia.La visió universal que és pròpia de la universitat obliga a fixar-se en els valors més fonamentals que estan a la base de la convivència i els drets de les persones. Totes les autoritats i institucions han d’actuar amb un respecte escrupolós a aquests valors originals de la democràcia i de la llibertat."El rector de la UdL, Roberto Fernández, participarà aquest dijous a la trobada de rectors, presidents de Consells Socials de les universitats catalanes i directors de centres de recerca convocada a Barcelona. La trobada tindrà lloc a partir de les 11.00h a la Sala polivalent de l'edifici Mercè Rodoreda del campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.