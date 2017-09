Interior xifra en 10 milions les paperetes confiscades per votar l'1-0

EFE Actualitzada 20/09/2017 a les 15:53

© Membres de la Guàrdia Civil protegint dimarts l'accés a l'empresa Unipost de Terrassa. EFE

El Ministeri d’Interior ha xifrat en prop de 10 milions el nombre de paperetes que la Guàrdia Civil ha confiscat per votar en el referèndum de l’1 d’octubre en el registre d’una nau industrial del municipi Bigues i Riells, a Barcelona. Concretament, s’ha procedit a la intervenció de 9.894.350 paperetes de votació impreses amb el "sí" i el "no", a la nau localitzada al polígon industrial Can Barris d’aquesta localitat barcelonina, segons informa Interior en un comunicat.



Els agents també han intervingut cartells amb la llegenda local electoral, actes de llista numerada de votants amb la inscripció 'referèndum d’autodeterminació de Catalunya 2017', actes de sessió d’escrutini, actes de constitució de taula i altres formularis, encara que Interior precisa que el recompte no ha conclòs.



Fonts consultades per Efe ressalten la important intervenció de paperetes de votació en aquesta nau, propietat de Pau Furriol Fornells, detingut aquest matí per agents de la Guàrdia Civil, que també han arrestat Mercedes Martínez vinculada a aquesta empresa que ha estat inspeccionada durant hores per ordre del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona.



Fins al moment la Guàrdia Civil ha detingut 14 persones, entre elles alguns alts càrrecs del Govern, encara que s’esperen 17 detencions, i s’estan practicant 22 registres en consellerias, institucions de la Generalitat i empreses.