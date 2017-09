L'abadessa de Vallbona: “No tenim por, votar és natural”

Redacció Actualitzada 20/09/2017 a les 10:11

© L'abadessa, Anna Maria Camprubí, en una imatge d'arxiu. SEGRE

L’abadessa del monestir de Vallbona de les Monges, Anna Maria Camprubí, va explicar ahir que cediran un espai per votar l’1-O, tal com ja van fer per a la consulta del 9 de novembre del 2014. Camprubí va assegurar que “no tenim por” perquè “votar és natural” i és una “manera que el poble decideixi el seu futur”. A més, va confirmar que el primer tinent d’alcalde, Manel Ayats, va parlar amb ella per demanar- li una sala en cas que fos necessari.



Ayats va apuntar que “la voluntat majoritària de l’equip de govern és que els veïns puguin votar l’1 d’octubre vinent”. Ayats va assegurar que des de l’ajuntament es posarà a disposició la sala de plens, però va dir que buscaven alternatives per si es donava el cas que “ens prohibien obrir el consistori”.



Per aquest motiu, Ayats va anar a parlar amb l’abadessa del monestir per demanar-li un espai. Camprubí va explicar que “el 9-N ningú ens va dir res” i va assegurar que “els monestirs som independents”. La sala que cediran és un espai polivalent que té un accés des de la plaça, el mateix que es va utilitzar durant la consulta del 2014.