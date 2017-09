L'operatiu de la Guàrdia Civil no afecta la seu d'Indra

L’operatiu de la Guàrdia Civil en diversos centres del districte del 22@ del Poblenou de Barcelona en el marc de la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l’1-O no ha afectat a l’empresa Indra, segons han confirmat fonts de la companyia. "Indra informa que no ha rebut la visita d’agents de la Guàrdia Civil a cap de les seues seus a Catalunya en aquest matí, com s’ha publicat en alguns mitjans. Aquesta confusió pot estar relacionada amb visites que sí que s’han produït en edificis propers a la seu d’Indra a Barcelona", ha informat la companyia en una nota.En aquest sentit,, no s’ha produït cap actuació policial a la seu d’Indra a Gardeny, a Lleida.Es dóna la circumstància que l’edifici del Consorci de l’Administració Oberta a Barcelona, afectat per l’operació policial, es troba en un immoble limítrof al d’Indra, la qual cosa pot haver contribuït a aquesta confusió.