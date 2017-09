La Fiscalia investigarà amenaces i coaccions a alcaldes contraris a l'1-O

© Ángeles Ribes i Inés Arrimadas, ahir amb Àngel Ros. S.E..

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, ha ordenat a les fiscalies provincials de Catalunya investigar "les campanyes d’odi, amenaces i coaccions" dirigides a alcaldes, funcionaris i particulars contraris a col·laborar amb el referèndum 1-O, suspès pel Tribunal Constitucional. Les esmentades amenaces, segons la instrucció dirigida a les Fiscalies, podrien ser constitutives d’un delicte d’odi en tant que promouen l’hostilitat envers determinades persones per motius ideològics o polítics.



Arran de la convocatòria del referèndum i de la negativa d’alcaldes i funcionaris a participar en l’organització van aparèixer cartells amb la foto d’alguns d’aquests representants públics per tal d’assenyalar-los com a contraris a la independència de Catalunya. Alguns d’aquests cartells han estat elaborats per les joventuts de la CUP agrupades en l’organització Arran. "Aquestes conductes suposen un atac contra la convivència pacífica a Catalunya i una greu pertorbació dels drets (...) quan llancen un missatge coactiu general dirigit a totes les autoritats, funcionaris i ciutadans, defensors de l’Estat de dret i de l’ordenació constitucional," assenyala la Fiscalia en la instrucció.



Per evitar que això succeeixi, Maza sol·licita als seus fiscals que reclamin les forces i cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil) que retirin aquests cartells intimidatoris i que elaborin els atestats corresponents identificant els responsables.