Tretze detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil per frenar el referèndum

EFE / Redacció Actualitzada 20/09/2017 a les 12:04

Els agents entren al Palau de la Generalitat i diverses conselleries

© Agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil a la porta de la conselleria d'Economia. EFE

La Guàrdia Civil ha detingut tretze persones, entre elles diversos alts càrrecs del Govern de la Generalitat, i ha realitzat nou registres al dispositiu organitzat per recopilar proves i indicis a fi d'impedir la celebració del referèndum independentista de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.



Segons han indicat a Efe fonts de la investigació, les detencions i registres les ha ordenat el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona dins de les seves indagacions sobre la possible comissió de delictes de malversació de fons públics en els preparatius del referèndum.



Entre els detinguts es troben el número dos de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Josep Lluís Salvadó; Josué Sallent Rivas, responsable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CCTI) i Xavier Puig Farré, de l'Oficina Assumptes Socials.



Altres detinguts són Pau Furriol i Mercedes Martínez (ambdós vinculats a una nau que presumptament conté material electoral), David Franco Martos (també del CTTI); David Palancad Serrano, de l'Oficina d'Afers Exteriors, i Juan Manuel Gómez, de la Consellería d'Economia i Hisenda.



Altres fonts apunten a Efe que el nombre d'arrestats en aquesta operació podria elevar-se a quinze



La Guàrdia Civil ha desplegat aquest matí un ampli dispositiu a Barcelona a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l’1-O i ha entrat a la conselleria d’Afers Exteriors, al Palau de la Generalitat; a la seu de Vicepresidència i Economia i a la de Treball i Assumptes Socials.



Al Palau de la Generalitat, els agents haurien entrat en una part de la Casa dels Canonges, residència oficial del president de la Generalitat, ja que allà s’ubica també part de les dependències de la consellería d’Exteriors, que dirigeix Raül Romeva. Cap a les vuit del matí uns 25 agents s’han personat en la seu de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el titular de la qual és Oriol Junqueras, a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l’1-O, segons han indicat a Efe fonts d’aquest departament.



L’operació inclou també l’entrada en diversos organismes dependents de la Generalitat, així com en empreses tecnològiques, com a T-Systems i Indra. Respecte a aquesta última, encara que algun mitjà ha informat de registres a la seu de Gardeny, a Lleida, fonts de la direcció de l’empresa confirmen a SEGRE que, almenys de moment, no es produeix cap actuació de la Guàrdia Civil.



Entre els organismes de l’administració catalana en els quals així mateix s’ha personat la Guàrdia Civil es troben l’Agència Tributària i el Consorci de l’Administració Oberta.