La Guàrdia Urbana de Barcelona xifra en 40.000 les persones congregades davant de la consellería d'Economia

EFE Actualitzada 20/09/2017 a les 21:49

© Una vista de la concentració a Barcelona EFE

Unes 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, estan congregades als voltants de la seu de la consellería d’Economia i Hisenda de la Generalitat, situada a la Rambla de Catalunya confluència amb la Gran Via de Barcelona. Els concentrats protesten pel registre que duu a terme la Guàrdia Civil per ordre judicial en la consellería i ha obligat a tallar el trànsit des de primeres hores del matí tant a la Rambla de Catalunya com a la Gran Via. La concentració, en la qual es criden consignes a favor del referèndum de l’1 d’octubre, va començar poc després de l’inici del registre, al voltant de les vuit del matí, i a la mateixa s’ha anat afegint gent gradualment al llarg del dia.