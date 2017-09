Montoro diu que qui desviï fons a l'1-O respondrà amb el seu patrimoni

EFE Actualitzada 20/09/2017 a les 21:05

© El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. EFE

El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat avui que qualsevol càrrec públic que autoritzi fons per al referèndum de l’1-O "respondrà amb totes les seues conseqüències, inclòs el seu patrimoni" ja que es tracta d’"una il·legalitat". Segons ha manifestat en la seua compareixença a petició pròpia en la Comissió d’Hisenda del Congrés per explicar les mesures que el Govern va acordar divendres passat per intervenir els comptes de la Generalitat, caurà sobre aquests responsables públics "tot el pes de la llei".

Ha explicat que haurà de respondre davant de la llei qui financi les paperetes per al referèndum confiscades per ordre judicial. "Si l’ha finançat algú amb responsabilitats públiques respondrà, amb totes les seues conseqüències, inclòs el seu patrimoni", ha asseverat.



Montoro ha replicat d’aquesta manera a les intervencions dels grups a qui ha retret les seues crítiques d’avui a l’actuació del Govern i a qui s’ha dirigit per afirmar que "clar que hi haurà un 2 d’octubre" a Catalunya. "La gent anirà a treballar i la vida continuarà amb la confiança que en aquesta Cambra farem una política d’entesa", ha afirmat.



Però ha advertit que el Govern no pot dialogar "sobre una cosa que excedeix la llei", com és la sobirania nacional, i ha afegit que no es pot esperar res de la voluntat dels càrrecs polítics de la Generalitat "perquè han demostrat que no té paraula i no s’atenen a la legalitat".



Així, ha respost al diputat del PDeCAT Ferran Bel si considera que no existeixen motius per desconfiar dels dirigents de la Generalitat quan el seu vicepresident, Oriol Junqueras, s’ha negat a rendir comptes dels seus pressupostos, per la qual cosa Montoro ha donat al president català, Carles Puigdemont, el "suggeriment" que el destitueixi i no l’empari. També ha assegurat que després de les mesures adoptades pel seu departament "l’autonomia segueix funcionat a plena capacitat" i només s’introdueix un control de pagaments i de la legalitat.



El ministre ha llançat retrets als diputats d’ERC que "tenen tan poca elegància de no esperar a la resposta del Govern", ja que van abandonar en la comissió per acudir a la concentració a Madrid, i ha dit que "és per a nota" l’afirmació de la diputada Ester Capella que el referèndum no és il·legal. Però també s’ha dirigit a Podemos per posar en dubte que coneguin la Carta Magna "no sé si els agrada o la coneixen", ha dit, per la seua interpretació de l’article 135.