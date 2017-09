Multitudinària concentració a la plaça Paeria en favor del referèndum i contra l'actuació policial

Al vespre hi ha convocada una altra manifestació a Lleida a la plaça Catalunya

La plaça Paeria s’ha quedat petita aquest migdia per acollir tots els participants en la improvisada manifestació convocada a través de les xarxes socials en resposta a l’operació policial efectuada aquest matí a Barcelona que ha comportat la detenció de diversos alts càrrecs de la Generalitat. Més de 1.500 persones han desbordat la plaça i han cridat consignes com "Independència", "Votarem!". També hi ha hagut crits en favor d’una vaga general i contra l’alcalde.



Per a aquesta tarda s’ha convocat una nova manifestació a les 20.00 hores a la plaça Catalunya, davant de la seu de la delegació de la Generalitat a Lleida, com a mostra de suport al Govern.