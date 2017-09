Puigdemont acusa l'Estat de suspendre de facto l'autonomia i manté l'1-O

E FE Actualitzada 20/09/2017 a les 15:21

El president de la Generalitat ha comparegut davant dels mitjans després de les detencions i els registres d’aquest dimecres

© La compareixença de Puigdemont a la sala gòtica del Palau de la Generalitat. Govern de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat avui el Govern de l’Estat de "suspendre de facto" l’autonomia de Catalunya i "aplicar de facto un estat d’excepció", per la qual cosa ha fet una crida als catalans a respondre amb "fermesa i serenitat" acudint a votar l’1-O.



Puigdemont ha comparegut a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, acompanyat pels seus consellers, per llegir en to solemne una declaració institucional davant de les detencions d’alts càrrecs del Govern relacionats amb l’organització del referèndum de l’1-O, practicades aquest dimecres al matí per la Guàrdia Civil.