Rajoy avisa la Generalitat que és "a temps d'evitar mals majors"

EFE Actualitzada 20/09/2017 a les 21:42

© El president del Govern, Mariano Rajoy. EFE

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat avui els responsables de la Generalitat que "cessin en les seues actuacions" perquè "saben que aquest referèndum ja no es pot celebrar" perquè "mai no va ser legal i legítim" i els ha advertit que són "a temps d’evitar mals majors". "No segueixin endavant, no tenen cap legitimitat, tornin a la llei i a la democràcia", ha dit Rajoy en una compareixença a La Moncloa, en la qual ha insistit que no renunciarà a cap dels instruments de l’Estat de dret per "evitar que la desraó d’uns quants la pateixin el conjunt dels ciutadans". També ha fet una advertència als qui "aprofiten l’envit independentista" per "generar inestabilitat als carrers" i "debilitar les institucions". "Els adverteixo que hauran de respondre davant dels espanyols de la seua deslleialtat en un moment tan decisiu de la vida política", ha afegit.



Després de la detenció de catorze suposats organitzadors del referèndum, entre ells una desena de càrrecs de la Generalitat, i la intervenció de nombrós material, Rajoy ha defensat la "resposta integral de l’Estat de dret". "El que està en joc no és una demanda política, està en qüestió el propi fonament de la democràcia, l’Estat de dret ha actuat i continuarà actuant" ha dit Rajoy, que ha insistit que per a cada il·legalitat i vulneració de la llei hi haurà una resposta "ferma, proporcionada i rigorosa". Mecanismes també, ha postil·lat, per exigir responsabilitats als qui "amb tanta imprudència" estan posant en "greu risc" la convivència.