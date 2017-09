Segona jornada de citacions d'alcaldes als jutjats

RT antonipostius: Aquest matí han de declarar joanrene i rosapujolaitona a Lleida pel suport a l'1-O. #NoEsteuSols pic.twitter.com/XZUG0tGM9a — PDeCATQuart (@pdecatquart) 20 de septiembre de 2017

He entregat dos clavells a la fiscal i els ha rebutjat de mala manera ordenant-me que els agafi, cosa que no he fet. #dictadura #votarem pic.twitter.com/zR23LafVH3 — Ramon Royes (@ramonroyes) 20 de septiembre de 2017

Els alcaldes de Bellvís, Joan Talarn; Fondarella, Joan Reñé, i Aitona, Rosa Pujol, han entrat aquest dimecres a l’oficina del Fiscal dels jutjats de Lleida acompanyats per desenes de persones que els han donat suport. Tots tres alcaldes han optat pel seu dret a no declarar.La mateixa escena es repeteix als jutjats de Balaguer, on han estat citats a declarar l’alcalde d’Artesa de Segre, Domènec Sabanés; la Pobla de Segur, Lluís Bellera; Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, i Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra.Als jutjats de Cervera han acudit els alcaldes d’El Palau, Montse Meseguer; Linyola, Àlex Mases; Golmés, Jordi Calvis; Cervera, Ramon Royes, i Guissona, Xavier Casoliva. Amb els 12 alcaldes lleidatanes declaren aquest dimecres 17 alcaldes més, entre els quals Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència.L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, ha explicat que ha entregat dos clavells a la fiscal i que aquesta "els ha rebutjat de mala manera".Alcaldes de tot Catalunya declaren des de dimarts als jutjats per col·laborar amb el referèndum de l’1 d’octubre.