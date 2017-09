Un miler de simpatitzants de la CUP asseguts davant de la seu per evitar un possible registre

EFE Actualitzada 20/09/2017 a les 19:44

© Manifestants davant de la seu de la CUP. EFE

Un miler de simpatitzants de la CUP romanen concentrats des del migdia davant de la seu central d’aquesta formació a Barcelona per provar d’evitar el possible registre del local per part dels efectius de la Policia Nacional que l’envolten. Una dotzena de furgonetes de la Policia Nacional, amb les seues corresponents dotacions, han envoltat des de les 13.30 hores el perímetre de la seu de la CUP, situada al carrer Casp de Barcelona, a la possible espera de l’arribada d’una ordre de registre autoritzada pel jutge per procedir al registre del local.



La CUP, per la seua part, ha mobilitzat militants i simpatitzants i un miler de persones romanen concentrades davant de la seu, en "actitud pacífica però resistent", segons han precisat els diputats 'cuperos' a través d’un megàfon. Els concentrats estan majoritàriament asseguts i coregen consignes a favor de la independència i del referèndum de l’1 d’octubre, i en contra de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.



Diversos diputats de la CUP han utilitzat un megàfon per agrair la presència dels manifestants i cridar a la "resistència passiva" i a la "mobilització" per impedir el que consideren "un cop d’estat contra la democràcia" i "un estat d’excepció encobert".



El líder de Podem, Albano Dante Fachin, ha acudit a la seu de la CUP per expressar la seua "solidaritat" i, megàfon en mà, afirmar que "això va de democràcia i de defensar els drets bàsics i les llibertats", per la qual cosa la seua formació estarà "amb els que es mobilitzen per impedir que l’Estat espanyol vulneri aquests drets i llibertats".



La CUP ha advertit, a través de les xarxes socials, que si finalment la Policia Nacional accedeix a la seua seu "el màxim que podrà trobar són alguns cartells i material de campanya".