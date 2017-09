Massiva protesta a Lleida pel referèndum i contra els arrestos

Entre 8.000 i 10.000 persones criden “independència” i “votarem” i hi va haver cassolada nocturna || A Barcelona la concentració va reunir unes 40.000 persones

Lleida va sortir ahir massivament al carrer per mostrar el seu rebuig a l’actuació policial contra els preparatius del referèndum de l’1 d’octubre i per exigir votar sobre la independència de Catalunya. A la capital hi va haver dos concentracions, tant una com l’altra multitudinàries. La primera, a les 14.00 hores davant la plaça Paeria, va reunir unes 2.000 persones, mentre que la segona, a les vuit del vespre davant la delegació de la Generalitat, va ser encara més massiva i va concentrar uns 8.000 assistents, segons els càlculs de la Guàrdia Urbana, xifra que la Generalitat va elevar fins a 10.000 persones. Es tracta d’una de les més multitudinàries dels últims anys a Lleida. La massa de gent incloïa tot l’ample de rambla d’Aragó i avinguda Catalunya entre Canonge Brugulat i Acadèmia, aproximadament. Òbviament, va obligar a tallar el trànsit.

L’ambient no va ser tan festiu com en ocasions anteriors, ja que es palpava indignació per l’actuació de la Guàrdia Civil, encara que les protestes van transcórrer sense cap incident i en un mar d’estelades. Els càntics que més es van repetir van ser “votarem”, “visca Catalunya lliure” i el ja clàssic “independència”, als quals se’n van unir d’altres, com “no tenim por”, “Vaga general, fora les forces d’ocupació” i consignes contra l’alcalde, Àngel Ros. També es van cantar Els Segadors i L’Estaca. El manifest, elaborat per les entitats municipalistes AMI i ANC i titulat “Catalunya en estat de setge”, va defensar no fer cap pas enrere, va reclamar la mobilització al carrer contra la suspensió “de facto de l’autonomia catalana” i va interpel·lar la UE i la comunitat internacional, que “no poden mirar cap a un altre costat”.

A l’acabar la concentració del vespre se n’ha anunciat una altra avui a les set de la tarda a la Paeria per anar a enganxar cartells de forma itinerant per la ciutat i una convocatòria per diumenge a les 11.00 hores. A la nit es va poder sentir una cassolada.

Les concentracions es van repetir arreu de tot Catalunya. La més multitudinària va tenir lloc a Barcelona, on unes 40.000 persones es van concentrar davant la seu de la conselleria d’Economia.

Manifestacions per totes les comarques de Lleida

Nombroses localitats de tota la província van sortir al carrer en concentracions multitudinàries per reclamar el referèndum i mostrar el seu rebuig de l’ofensiva contra l’1-O. Per exemple, a Tàrrega més d’un miler de persones van omplir la plaça Major, entre crits d’“independència” i “votarem”, entre nombroses estelades i cartells de “Votem per ser lliures”. El mateix va succeir en altres poblacions de la província com Mollerussa, Balaguer, la Seu d’Urgell, Cervera, Solsona, el Pont de Suert, les Borges Blanques, Juneda, Ponts, Ivars d’Urgell, Alcarràs, Tremp, Torres de Segre i moltes altres.