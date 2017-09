Continuen les declaracions d'alcaldes lleidatans

Carles Palau, de Bell-lloc, ha decidit no presentar-se a la citació

© El president de la Diputació, Joan Reñé, ha acompanyat els alcaldes. Lleonard Delshams

Aquest dijous han continuat les declaracions dels alcaldes als jutjats de Lleida. Avui ha estat el torn dels batlles de Juneda, Les Borges Blanques, Bell-lloc d'Urgell i Torregrossa. El president de la Diputació, Joan Reñé, ha volgut acompanyar els alcaldes de Juneda i Les Borges fins a les portes del Canyeret. Pel que fa a l'alcalde de Bell-lloc, Carles Palau, ha decidit no presentar-se a la citació. La resta d'alcaldes s'han emparat en el seu dret a no declarar.



La mobilització ciutadana tampoc ha fallat aquest dijous i un centenar de persones s'han concentrat a primera hora del matí a la Plaça Sant Joan per mostrar tot el seu suport als alcaldes citats.



