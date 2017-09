El BOE publica l'ordre de no disponibilitat de despesa del pressupost català

Actualitzada 21/09/2017 a les 10:01

© El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. EFE

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica aquest dijous l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de Catalunya per al 2017. El ministre Cristóbal Montoro va firmar ahir aquesta ordre, mitjançant la qual l’Executiu assumeix tot el control pressupostari de Catalunya, després que s’esgotés el termini de 48 hores donat al president català, Carles Puigdemont, perquè la Generalitat aprovés un acord de no disponibilitat pressupostària.



Amb l’ordre, es declara aquesta no disponibilitat de crèdit en totes les aplicacions pressupostàries corresponents al sector públic administratiu que no afecti serveis fonamentals.



El mandat afecta el saldo dels crèdits no compromesos en les aplicacions referides a la data de comunicació d’aquest acte i comportarà l’emissió dels corresponents certificats de retenció de crèdit que garanteixin el seu compliment. La no disponibilitat arriba així mateix als crèdits pressupostaris corresponents a transferències procedents de l’Administració General de la comunitat autònoma o d’altres entitats del sector públic administratiu.



De manera excepcional, Montoro, a sol·licitud de l’interventor general de la comunitat autònoma, podrà autoritzar la revocació parcial de l’acord de no disponibilitat i permetre contreure noves despeses, si es justifica la concurrència de raons d’"urgent i extraordinària necessitat".



Juntament amb l’ordre ministerial, s’ha fet arribar als bancs uns models dels certificats que han d’exigir per poder moure diners dels comptes dels quals és titular la Generalitat catalana. En concret, l’entitats bancàries hauran de demanar des d’ara dos certificat diferents.



Un que ha d’estar complimentat per la Intervenció General de Catalunya i validat pel Ministeri d’Hisenda, en el que la Generalitat detalli quin tipus de pagament bàsic vol realitzar, i un altre de destinat a proveïdors, que ha d’anar acompanyat d’una declaració responsable dels mateixos, garantint que els diners no es destinen a activitats il·legals.