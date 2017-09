El sobiranisme es concentra davant del TSJC en protesta per les detencions

Actualitzada 21/09/2017 a les 14:09

© La manifestació d'aquest dijous a Barcelona EFE

Centenars de persones es concentren davant del Palau de Justícia de Barcelona, seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per protestar per l’operació de la Guàrdia Civil contra els organitzadors de l’1-O, que ahir es va saldar amb una quinzena de detencions. La mobilització va ser convocada ahir a la nit per la Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, com a continuació de la concentració que va congregar unes 40.000 persones davant la seu del departament d’Economia i Hisenda a la Rambla Catalunya.



A la concentració han acudit nombrosos diputats de les diverses formacions independentistes, inclosa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com parlamentaris del PDeCAT, ERC i les CUP, juntament amb Xavier Domènech, Gerardo Pisarello i Joan Josep Nuet (Catalunya a Comú) i Albano Dante Fachin (Podem), entre altres. La concentració convocada per avui a les 12.00 hores davant la seu del TSJC pretén denunciar les detencions d’ahir i es preveu mantenir la mobilització fins que els detinguts siguin alliberats.



Les entitats sobiranistes han explicat que la concentració ha estat convocada a les portes del TSJC, malgrat que cap dels detinguts no declararà aquí, per tractar-se de la màxima instància judicial a Catalunya. Els manifestants, a més de cridar "Llibertat" -dels detinguts-, també llancen consignes com "votarem", "Independència" o "Fora les forces d’ocupació".



Durant la concentració, estan previstos parlaments del president de l’ANC, Jordi Sànchez, i d’Òmnium, Jordi Cuixart.