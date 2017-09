Els estibadors de Barcelona decideixen no operar el vaixell que allotja als agents de policia

EFE Actualitzada 21/09/2017 a les 16:48

© Una vista del port de Barcelona EFE

Els estibadors de Barcelona han decidit en assemblea no operar el creuer contractat pel Ministeri de l’Interior per allotjar els agents que es traslladen a Catalunya per a l’operació per l’1-O, segons ha informat l’Organització d’Estibadors Portuaris de Barcelona (OEPB-Coordinadora). "Els estibadors de Barcelona hem decidit en votació no operar el vaixell Raphsody. En defensa dels drets civils", ha assegurat aquesta coordinadora en un tuit en el seu compte oficial de Twitter.



Fonts del Port de Barcelona han apuntat que aquesta decisió tindrà una repercussió relativa ja que aquest col·lectiu de treballadors es dedica bàsicament al moviment de contenidors i el Raphsody és un ferri que no requereix aquest treball de suport.



Els estibadors van protagonitzar abans de l’estiu diverses jornades de vaga per protestar per la liberalització del sector empresa pel Govern i que rebaixava les seues condicions laborals, un conflicte que va finalitzar amb la firma d’un acord que garanteix la subrogació dels treballadors portuaris.



Un total de quatre creuers han recalat de moment als ports de Barcelona i Tarragona com a suport logístic al desplegament policial, entre Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia (CNP), que s’està produint a Catalunya.



Els creuers han de servir com hostalatge i suport logístic als agents dels cossos de seguretat de l’Estat.