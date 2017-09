Més de dotze hores d’escorcolls que s’acaben amb catorze detinguts

A les conselleries d’Economia, Exteriors, Treball, Presidència i Governació || Ordenen incursions en fins a 41 despatxos oficials i tres empreses

La Guàrdia Civil va desplegar ahir un ampli dispositiu a Barcelona a la recerca de documentació relacionada amb el referèndum de l’1 d’octubre i va entrar a la conselleria d’Economia, Afers Exteriors, Governació, Presidència i Treball i Assumptes Socials i també a la seu de Vicepresidència. El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que investiga una vintena de persones pels delictes de malversació, prevaricació i desobediència per la preparació de l’1-O, va ordenar 41 registres en despatxos oficials i en tres empreses, en una de les quals es van trobar uns deu milions de paperetes.

Cap a les vuit del matí uns 25 agents es van personar a la seu de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el titular de la qual és Oriol Junqueras. Al migdia van començar a registrar els despatxos de la directora de serveis, Natàlia Garriga, i del secretari general del departament d’Economia, Josep Maria Jové, tots dos detinguts en el marc d’aquesta operació, en què també va quedar detingut el secretari del departament, Lluís Salvadó.

Jové, que va ser detingut a la ronda Litoral quan es dirigia a la feina, va sol·licitar la recusació del jutge d’incidències que havia de resoldre la seua petició d’habeas corpus per ser posat davant del jutge de manera immediata perquè es pronunciés sobre la legalitat del seu arrest, al considerar que es va fer sense totes les garanties.

L’escorcoll a la seu d’Economia va acabar poc abans de les 21.30 hores, després de més de dotze hores, encara que els manifestants impedien que els agents abandonessin l’edifici. Passats uns minuts de les vuit del matí, la Guàrdia Civil va entrar al departament de Treball amb ordres judicials per requisar material, mòbils, documentació, informació dels ordinadors de dos treballadors vinculats al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i també del secretari general de la conselleria, Josep Ginesta.

Al llarg del matí es van anar succeint registres a l’Agència Tributària de la Zona Franca, el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, l’Institut Català de Finances, el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, la direcció general d’atenció ciutadana, l’Institut d’Estudis Autonòmics i l’empresa T-Systems.

També van quedar detinguts l’assessor del gabinet de la consellera de Governació, Joan Ignasi Sánchez; el responsable del CTTI, Josué Sallent; Xavier Puig, de l’oficina d’Assumptes Socials; Pau Furriol i Mercedes Martínez, tots dos vinculats a una nau amb material electoral; David Palanques, de l’oficina d’Afers Exteriors; David Franco, del CTTI; Juan Manuel Gómez, de la conselleria d’Economia; Francesc Sutrias, director de Patrimoni de la secretaria d’Hisenda; Josep Masoliver, de la Fundació PuntCat, i Rosa Maria Rodríguez, de l’empresa T-Systems. A la nit, la Guàrdia Civil va deixar en llibertat amb càrrecs Palanques i Franco després de negar-se a declarar.

La notícia dels registres va córrer per les xarxes i per les plataformes de missatgeria i els ciutadans es van concentrar davant de les conselleries per recolzar les institucions amb consignes com ara “votarem”, “no passaran” o “aquesta és la seua democràcia”.

La consellera de Governació, Meritxell Borràs, va cridar a la calma els concentrats davant d’Exteriors després d’uns moments de tensió que es van viure entre els manifestants i mossos d’esquadra, quan hi va haver espentes i crits.