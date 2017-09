Setge policial al referèndum

La Guàrdia Civil deté catorze persones, una desena de les quals són càrrecs de la Generalitat, en una macrooperació contra l’1-O || Milers de persones surten al carrer per defensar el vot

Una macrooperació judicial executada ahir per la Guàrdia Civil des de primera hora del matí es va saldar amb 14 detinguts després de 41 registres. Els detinguts formen part del nucli dur de l’organització del referèndum de l’1 d’octubre. La Generalitat va jutjar la intervenció judicial i policial com la declaració de l’estat d’excepció ‘de facto’.

Catorze detinguts entre un total de 20 investigats i 41 registres en seus de la Generalitat, en empreses i domicilis particulars va ser el saldo del setge judicial que va posar en marxa ahir la Guàrdia Civil contra la logística del referèndum de l’1 d’octubre. Desenes d’agents van portar a terme una macrooperació des de poc abans de les 8 del matí a Barcelona i van ser detingudes catorze persones, membres del nucli dur de l’organització del referèndum de l’1-O, entre les quals una desena d’alts càrrecs de la Generalitat. El president, Carles Puigdemont, va dir que la intervenció suposa la “suspensió de facto de l’autonomia” catalana, mentre que milers de persones van sortir al carrer en nombroses ciutats catalanes i diverses d’espanyoles per protestar per un setge a l’1-O que van considerar una “vergonya”.

A primera hora del matí, la Guàrdia Civil va detenir per ordre judicial catorze persones pels preparatius del referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional, durant l’escorcoll dels departaments d’Economia, Exteriors, Treball i Governació de la Generalitat.

El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que investiga una vintena de persones per presumptes delictes de malversació, prevaricació i desobediència per la preparació de l’1-O, va ordenar els registres i en una de les empreses investigades es van trobar uns deu milions de paperetes.

Al cap de pocs minuts de conèixer-se l’operació de la Guàrdia Civil en conselleries de la Generalitat, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va comunicar l’escassa informació amb què comptava a través de diverses emissores de ràdio mentre que l’inici de les detencions va provocar la immediata convocatòria de ciutadans davant les seus intervingudes.

Des de primera hora del matí, milers de persones es van concentrar especialment davant de les dependències de Junqueras, per expressar la seua repulsa per l’operació policial.

Els manifestants repetien consignes com “votarem” i “les nostres armes són les nostres urnes”, alhora que entonaven l’himne d’Els Segadors.

Un altre dels punts calents va ser la seu d’Exteriors en la Via Laietana: quan agents de la Guàrdia Civil provaven de treure caixes amb documentació, diverses desenes de manifestants es van abalançar sobre ells i els Mossos d’Esquadra, produint-se moments de tensió i espentes, que es van reproduir a la tarda. També s’han repetit moments de tensió davant del domicili de Sabadell (Barcelona) on va ser detingut Joan Ignasi Sánchez, assessor de Governació, i davant de la seu de la CUP a Barcelona, on la Policia Nacional va acudir a intervenir material de propaganda de l’1-O de l’interior de dos vehicles. Cap a les 12.40 hores, després de reunir d’urgència l’Executiu per analitzar la situació creada per l’operació de la Guàrdia Civil, Puigdemont va acusar el Govern de l’Estat de “suspendre de facto” l’autonomia de Catalunya i “aplicar de facto un estat d’excepció”, per la qual cosa va fer una crida als catalans a respondre amb “fermesa i serenitat” acudint a votar l’1-O. Puigdemont va comparèixer a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, acompanyat pels seus consellers, per llegir en to solemne una declaració institucional en la qual va condemnar l’“actitud totalitària i antidemocràtica de l’Estat”. D’altra banda, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, va rebre una ordre del ministeri d’Hisenda que declara el bloqueig pressupostari de despeses no fonamentals de la Generalitat, un mandat amb què el Govern creu que es consuma la intervenció dels seus comptes i queda suspesa de facto la seua autonomia financera. També l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va criticar la “deriva repressora” de l’Estat i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va acusar el Govern espanyol d’“enterrar la política i obrir definitivament la porta a la repressió”. El president de l’Executiu central, Mariano Rajoy, va comparèixer a les 21.00 hores per llegir un comunicat en el qual va exigir a Puigdemont que “renunciï d’una vegada” a celebrar el referèndum per “evitar mals majors”. Rajoy s’havia reunit amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, al matí. El secretari d’Organització socialista, José Luis Ábalos, va comparèixer per valorar la reunió i va recolzar les detencions de càrrecs de la Generalitat perquè són “conforme a dret” i perquè qui incompleix i vulnera la llei s’exposa a les conseqüències i que l’Estat “reaccioni”.

El líder del PSC, Miquel Iceta, va demanar també a la Generalitat que renunciï a la “via unilateral” i al referèndum per iniciar una “obertura immediata de procés de diàleg” amb totes les forces polítiques.

L’ANC i Òmnium Cultural van fer una crida a mobilitzar-se de forma “tranquil·la”, però també “ferma” i “contundent”, perquè ha arribat el moment de la “resistència pacífica”, i van convocar mobilitzacions en tots els municipis per diumenge vinent. D’altra banda, Interior va xifrar en prop de 10 milions el nombre de paperetes que la Guàrdia Civil va confiscar per a l’1-O en el registre d’una nau industrial de Bigues i Riells.

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va ordenar també a les fiscalies provincials de Catalunya investigar “les campanyes d’odi, amenaces i coaccions” dirigides a alcaldes, funcionaris i particulars contraris a col·laborar amb l’1-O. Alcaldes de tot el territori continuaven declarant ahir davant del fiscal per presumpta desobediència i prevaricació.