Aznar: "La reforma constitucional no ha de ser un pagament a terminis al secessionisme"

Ho ha assegurat en la clausura del fòrum de la fundació FAES

L’expresident del Govern i president de la fundació FAES, José María Aznar, ha assegurat avui que la reforma constitucional "no ha de ser el pagament a terminis del que ara no estem disposats a pagar al comptat al secessionisme".

Aznar ha fet aquestes declaracions durant l’acte de clausura del Fòrum #Ideasfaes, celebrat avui a València i organitzat per Valenciaplaza, en el qual diversos experts han debatut sobre sanitat i educació.



Segons el seu parer, "el secessionisme català ha ultrapassat totes les línies vermelles que crèiem que existien davant d’un desafiament de semblant magnitud a la llei i a l’ordre constitucional. Els silencis s’han interpretat com a debilitat i no com a mostres de prudència, i s’ha inculcat en les ments una independència gratuïta, daurada i saludada pel món, quan la realitat és la fractura social i el descrèdit internacional. Un conflicte sense precedents en democràcia".



Per això, ha advertit que "més enllà de les reclamacions independentistes, està en joc el pacte constitucional de 1978, el valor de la transició democràtica, la continuïtat de la història d’Espanya que va fer de la Constitució un terreny ferm de retrobaments entre els espanyols".

Després de destacar que és la primera vegada que el Fòrum FAES surt de Madrid, Aznar ha indicat: "Vivim moments de profunds canvis que requereixen idees independents i anàlisis rigorosos".

Espanya travessa, segons la seua opinió, "un moment crític de la seua història i ningú no pot abdicar de la seua responsabilitat, sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació,", i ha destacat la tasca de FAES a l’hora de "desterrar els mites fiscals o les falsedats històriques que avalen el deliri sediciós d’uns quants".



L’expresident ha proposat que "el debat identitari no posposi debats inajornables", entre els quals ha situat el de la "insostenibilitat financera davant els reptes demogràfics". "Les raons no se les ha de buscar en els impostos que paguen els rics", per considerar-ho una "estratega de curt abast", sinó en "un mercat de treball que cinc anys després de la reforma manté una taxa d’atur del 17 %" i un sistema educatiu que "necessita més qualitat per no continuar augmentant la dualitat del mercat laboral".



A més, ha lamentat un sistema fiscal "amb molts impostos, massa alts i complicats, que distorsiona el comportament de persones i empreses i llasta el creixement".

Per això, ha afirmat que "ningú preocupat per la desigualtat i la pobresa no hauria d’oposar-se a la revisió profunda del sistema de benestar, aprofundir en la reforma del mercat laboral i del sistema impositiu".

Tot això afegit a la reforma del "sistema de provisió de serveis públics en matèria de sanitat i educació" i la seua obertura a la competència privada, perquè "ofereix resultats molt superiors en termes de cost i satisfacció davant el monopoli públic".

En aquest sentit ha posat l’exemple de Suècia, que "va extremar la generositat del seu sistema de benestar" fins arribar a la fallida, i "avui gaudeix d’un sistema eficient i sostenible en el qual impera la llibertat d’elecció del contribuent i la competència privada en els serveis de sanitat i educació".



"El nostre model és important com per no tenir en compte els riscos que afronta. No podem llegir cada setmana que el sistema de pensions té vida per a deu anys i esperar al desè any per ocupar-nos d’ell", ha advertit.



"La història de les reformes a Espanya ha estat exitosa sempre que s’ha optat per més espais de llibertat, encara que el contrari també és cert", segons l’opinió de l’expresident, que ha qualificat de "decebedor" la resposta a la crisi, que "s’explica, en part, per l’aturada reformista que va començar a Espanya el 2004" amb l’arribada del PSOE al Govern.