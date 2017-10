Berlusconi creu en un referèndum legal a Catalunya dins de la Constitució

En declaracions a Brussel·les a la seua arribada a la reunió del Partido Popular Europeo

L’exprimer ministre italià Silvio Berlusconi ha advocat avui per una solució dialogada per a la crisi a Catalunya que permeti en un futur un "referèndum controlat" i "legal" en aquesta regió que estigui a més "emmarcat en la legitimitat constitucional" espanyola.

Així s’ha pronunciat Berlusconi, en declaracions a Brussel·les a la seua arribada a la reunió del Partido Popular Europeo (PPE), sobre la crisi secessionista catalana, un assumpte "molt difícil" que, segons la seua opinió "es pot resoldre amb el diàleg".

Després de subratllar el seu "respecte" al president espanyol, Mariano Rajoy, l’exprimer ministre italià ha assenyalat que ell "no hauria enviat a la Guàrdia Civil" a actuar el passat 1 d’octubre, en la jornada en la qual es va celebrar el referèndum independentista -que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional-, encara que ha assenyalat que això és ja és alguna cosa del passat i cal mirar al futur.

Per això, ha insistit a demanar diàleg i ha advocat perquè en un futur es pugui celebrar un "referèndum controlat i legal" que garanteixi la participació "de tots els catalans", inclosos també, ha recalcat, els que no volen que Catalunya se separi d’Espanya. I l’esmentat referèndum, ha afegit, s’ha de fer en "un marc de legitimitat constitucional".

El Govern espanyol ha constatat avui la negativa del president regional català, Carles Puigdemont, a respondre al requeriment per restituir l’ordre constitucional i prendrà mesures legals per a la tornada a la legalitat. Fonts oficials han respost així a la carta enviada aquest matí per Puigdemont en què diu el cap de l’Executiu, Mariano Rajoy, que si "persisteix a impedir el diàleg", el Parlament autonòmic "podrà procedir a votar la declaració formal d’independència" de Catalunya.